Italiani sempre più insofferenti verso la comunicazione politica, sensibili all’inciviltà ma appassionati di dibattiti accesi: lo rivela una ricerca condotta da Università Cattolica, Sapienza e Ateneo di Urbino. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Unicat: italiani insofferenti al linguaggio della politica

Lo studio. Gli italiani sono sempre più insofferenti verso la comunicazione politica - I rischi di strumentalizzazione delle piazze, da Gaza alle campagne elettorali, e la spinta a cambiare registro da giovani e donne ... Riporta msn.com