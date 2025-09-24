Guido Lutrario, esecutivo nazionale Usb, che sciopero è stato quello di lunedì? Uno sciopero generale vero. Uno sciopero che definirei clamoroso. È andato abbondantemente oltre qualsiasi aspettativa ed è stata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Uniamo le lotte per la Palestina»