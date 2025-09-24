Uniamo le lotte per la Palestina
Guido Lutrario, esecutivo nazionale Usb, che sciopero è stato quello di lunedì? Uno sciopero generale vero. Uno sciopero che definirei clamoroso. È andato abbondantemente oltre qualsiasi aspettativa ed è stata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Edizione del 24 settembre 2025; Giorgi Parisi: «Fermiamo i rapporti commerciali con Israele»; Il Coordinamento No Nato: «Uniamo le realtà che vogliono cambiare direzione».
Papa: “Si riconosca la Palestina, aiuta la causa del popolo”. E sull’Ucraina: “Servono disarmo e dialogo” - Il pontefice interviene su Gaza: 'Manca volontà di ascoltare'. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Verso lo sciopero generale della cultura, la Palestina al centro delle lotte - Palestina (Italia) «Noi incarniamo la convergenza»: è stato questo uno degli slogan dell'assemblea nazionale di «Vogliamo tutt'altro», la realtà che riunisce lavoratori e lavoratrici dello spettacolo ... Come scrive ilmanifesto.it