Ungheria | Salis criminale pericolosa merita la galera

Imolaoggi.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Scandaloso che l'Eurocamera legittimi il terrorismo di estrema sinistra'', scrive su X il portavoce del governo ungherese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ungheria salis criminale pericolosaUngheria, l'ira di Orban dopo il voto Ue: "Salis deve stare in galera" - "Ilaria Salis è una pericolosa criminale che deve stare in prigione". Lo riporta iltempo.it

ungheria salis criminale pericolosaImmunità confermata per Ilaria Salis: la Commissione respinge la richiesta dell'Ungheria per un voto. Il governo Orbán: «Pericolosa criminale, deve stare in carcere» - L'eurodeputata non dovrebbe rischiare un nuovo processo a Budapest, dove è accusata di aver aggredito dei neonazi. Da corriere.it

