Unframing Knowledge | a Napoli il primo convegno internazionale che si svolge in Italia sulla ricerca artistica

Nuova Accademia di Belle Arti, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli, annuncia Unframing Knowledge: Artistic Research Beyond Theory and Practice, il primo convegno internazionale double peer review organizzato in Italia dedicato al tema della Ricerca Artistica. L’iniziativa prende avvio dalla Call for Papers lanciata nella primavera 2025, che ha raccolto oltre 185 proposte da artisti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. L’appuntamento si terrà a Napoli dal 27 al 29 ottobre 2025, presso gli interni storici dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’auditorium del Mann – Museo Archeologico Nazionale, due luoghi simbolo della cultura che faranno da cornice suggestiva allo svolgimento del ricco programma. 🔗 Leggi su Ildenaro.it