Un’esperienza amaranto | dalla delusione al miracolo contro la Pianese

La mia Pianese Arezzo Lo ammetto subito, per sgombrare il campo da eventuali equivoci: della partita di oggi ho visto solo gli ultimi venti minuti, circa. Appuntamenti di lavoro mi hanno impedito di seguirla dall’inizio, e dentro di me mi maledicevo, certo che mi sarei perso una gran gara sin dall’avvio. Alla fine dell’incontro di lavoro, però, la curiosità ha la meglio sulla necessità di riordinare carte e pensieri. Mi fiondo sul pc e accedo a SKY proprio mentre i giocatori stanno lasciando il campo alla fine del primo tempo. La visione è sconfortante: il 2-0 che appare nell’angolo alto dello schermo è una mazzata. 🔗 Leggi su Lortica.it

