Un’aula attrezzata per manodopera qualificata
Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ricambio generazionale. "Abbiamo difficoltà a trovare persone nuove, addetti che siano adeguatamente formati per il nostro tipo di lavoro – spiega Massimo Luchetti, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord – Abbiamo necessità di manodopera specializzata che sia competente per le nuove tecnologie applicate ai macchinari tessili". Un'esigenza che ha spinto la sezione Metalmeccanica di Ctn con il suo coordinatore a guardare al territorio e in particolare alla formazione scolastica.
