Un’aula attrezzata per manodopera qualificata

Quotidiano.net | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ricambio generazionale. "Abbiamo difficoltà a trovare persone nuove, addetti che siano adeguatamente formati per il nostro tipo di lavoro – spiega Massimo Luchetti, coordinatore del gruppo Meccanotessili della sezione Metalmeccanica di Confindustria Toscana Nord – Abbiamo necessità di manodopera specializzata che sia competente per le nuove tecnologie applicate ai macchinari tessili". Un’esigenza che ha spinto la sezione Metalmeccanica di Ctn con il suo coordinatore a guardare al territorio e in particolare alla formazione scolastica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aula - attrezzata

Un’aula attrezzata per manodopera qualificata - Come nella maggior parte della filiera tessile, anche il meccanotessile pratese soffre di mancanza di personale per assicurare il ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Un8217aula Attrezzata Manodopera Qualificata