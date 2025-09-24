Un’architettura tessile per proteggere gli affreschi di Piero
Mercoledì 1° ottobre, alle 15, la Basilica di San Francesco di Arezzo, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Arezzo, ospiterà la giornata di studi di presentazione della nuova facciata tessile a protezione della bifora della Cappella Bacci, un progetto. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: architettura - tessile
Un’architettura tessile a tutela della Basilica di San Francesco
