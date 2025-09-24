Una vittoria al giorno Biscuoli inarrestabile

24 set 2025

Due giorni di grande golf hanno caratterizzato il fine settimana agonistico al circolo Terre di Canossa, il green della frazione di san Bartolomeo, alle porte della città. Sabato 20 settembre vi ha fatto tappa il circuito ’Conad Sapori e Dintorni’ vinto da Mauro Biscuoli con 75 colpi. In prima categoria Domenico Vasapollo (40), si è imposto davanti a Davide Avanzini (36). In seconda successo per Maurizio Gherri (38) su Umberto Rigo (35) mentre in terza trionfo di Alberto Vacirca (41) seguito da Chiara Bellelli (38). Premi speciali a Italina Cerioli (34), miglior lady, e Marco Frattini, (35), senior. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

