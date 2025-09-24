Una piccola stagione teatrale ma sul grande schermo | l' autunno caldo del Cinema Impero

BRINDISI - C'è un momento dell'anno in cui il buio arriva prima e le sale tornano ad accendersi. Il Cinema Impero di Brindisi inaugura un percorso tra ottobre e dicembre che è quasi una piccola stagione teatrale, ma sul grande schermo: dieci film, dieci finestre aperte su vite diverse, ognuna. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

In questa notizia si parla di: piccola - stagione

Scambi di Stagione!! Piccola festa dell’autunno Domenica 5 ottobre ti aspettiamo dalle ore 11 Ingresso libero! Porta amici, curiosità e voglia di stare insieme in una giornata d’autunno fatta di colori, scoperte e cambiamenti. Non mancare — sarà un momento s - facebook.com Vai su Facebook

?Rafa Leao al podcast “Say Less”: “Quando ero al Lille il direttore mi disse “Rafa, stiamo per cederti all’Inter”. Io gli dissi di no, avevo fatto molto bene quella stagione e volevo rimanere in Francia per un altro anno ancora. Poi, però, arrivò il Milan. Li, subito h - X Vai su X

Una piccola stagione teatrale, ma sul grande schermo: l'autunno caldo del Cinema Impero; Teatro, ecco la stagione 2025/26 di Pergine; Rassegna Teatro della Quattordicesima • 24 – 30 Set 2025 • Milano.

Il Grande porta danza e auto da tuning in un parcheggio: ecco «Speeed» - Lo spettacolo del collettivo Parini Secondo e del musicista Bienoise unisce la danza giapponese Para Para e le hit Eurobeat: l’intervista a Sissj Bassani ... Segnala giornaledibrescia.it

Una Piccola (ma grande) Ribalta - Novità e graditi ritorni, ma sempre nel segno dell’amatorialità: parte venerdì 29 novembre la nuova stagione teatrale della Piccola Ribalta, giunta alla sua venticinquesima edizione. Si legge su ilrestodelcarlino.it