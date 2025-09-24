' Una piazza due stili diversi' | visita guidata RiscopriAmo Pisa
Ripartono i tour guidati dell’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa.Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o, in caso di posti liberi, nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuarsi sul. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: piazza - stili
Tour della Salute a Brindisi: prevenzione e corretti stili di vita in piazza - facebook.com Vai su Facebook
'Una piazza... due stili diversi': visita guidata RiscopriAmo Pisa; Al via il ciclo di visite guidate, 100 in un anno; Pizza in Piazza, dal 13 al 15 giugno in piazza dei Signori a Vicenza.
Manfredi Catella vs Leonka. I due volti di Milano si combattono in pubblica piazza - Quella che scende in piazza è incazzata, per la crescita urbanistica attribuita al sindaco Beppe Sala, ... Da huffingtonpost.it
"Centro civico: due piazzali diversi" - Tra i 28 progetti di riqualificazione urbana sostenuti dalla Regione c’è anche quello per il restyling della piazza di Baiso. Si legge su ilrestodelcarlino.it