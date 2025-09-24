Una nuova ricerca rivela il costo reale della genitorialità nel nostro Paese | dalla nascita ai 18 anni servono in media 156.000 euro con un aumento del 12% in soli due anni L' analisi può aiutare le famiglie a pianificare il futuro

Q uando si inizia a pensare di diventare genitori, si immaginano giustamente i primi passi, gli abbracci, le prime parole. Un po’ meno, invece, ci si sofferma sui numeri che accompagnano questo meraviglioso viaggio. Nel nostro Paese, infatti, dietro ogni sorriso di un bambino si nasconde una realtà economica da affrontare: perché crescere un figlio costa. E, secondo una nuova ricerca, che rivela l’impatto economico della genitorialità in Italia, costa anche molto. I nonni diventano babysitter retribuiti: il servizio che aiuta le famiglie in Croazia X Ma quanto costa davvero crescere un figlio in Italia?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Una nuova ricerca rivela il costo reale della genitorialità nel nostro Paese: dalla nascita ai 18 anni servono in media 156.000 euro, con un aumento del 12% in soli due anni. L'analisi può aiutare le famiglie a pianificare il futuro

In questa notizia si parla di: nuova - ricerca

“È instagrammabile dunque lo ordino”. Una nuova ricerca svela come i giovani scelgono gli alcolici da bere (e fotografare)

Deep: il thriller con tom cruise alla ricerca di una nuova distribuzione

Misteriosa melma nera scoperta su una nave da ricerca: “È una nuova forma di vita”

Clinica Nuova Ricerca - facebook.com Vai su Facebook

Seconda una nuova ricerca, assumendoli insieme si rischia di innescare un processo che indebolisce l'effetto dei farmaci sul batterio dell'E. Coli - X Vai su X

156mila euro per crescere un figlio: il costo di diventare genitori; Una nuova ricerca rivela che i giovani arabi cercano un futu...; Microplastiche, una nuova ricerca rivela minacce per la vita marina nel Golfo del Messico.

Una nuova ricerca rivela quali alimenti possono rendere i bambini meno aggressivi e più socievoli - Una nuova ricerca condotta dall'Youth Endowment Fund (YEF), un ente che in Inghilterra e Galles si occupa di proteggere i bambini dallo sviluppo di atteggiamenti violenti, ha rilevato che a rendere i ... Secondo fanpage.it

Growth Zero: una nuova ricerca di Oxera rivela che conseguire emissioni nette nulle potrebbe sbloccare migliaia di miliardi di dollari di crescita economica per l'Europa - Oggi la società di consulenza in economia, finanza e scienza dei dati Oxera pubblica Growth Zero: Reframing net zero as a driver of growth (Crescita zero: ... Segnala notizie.tiscali.it