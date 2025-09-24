UNA NESSUNA CENTOMILA SU CANALE 5 CON AMADEUS E UN CAST DI STELLE DELLA MUSICA
L’evento “Una Nessuna Centomila” è arrivato alla terza edizione e tocca Piazza del Plebiscito a Napoli. Un cast di stelle della musica con Amadeus, non più su Rai1 ma su Canale 5. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha sottolineato: “Per tutta Mediaset è motivo di grande orgoglio poter ospitare in prima serata questo evento così importante perché unisce un grande spettacolo ad un importante impegno civile”. Le parole di Amadeus: “Ringrazio Fiorella per avermi voluto al suo fianco anche quest’anno. Onestamente ci speravo, per tante ragioni: per l’affetto e la stipa, perché sapevo che era qui e Napoli e perché è una causa importante”. 🔗 Leggi su Bubinoblog
In questa notizia si parla di: nessuna - centomila
Armand: una, nessuna e centomila verità tra i banchi di scuola – Recensione
Papa: "La Nato non ha cominciato nessuna guerra" | Putin: "Centomila soldati nelle esercitazioni con la Bielorussia"
Conferenza: Una, nessuna, centomila: periferia e creatività - Esperienze di graffiti writing, street art e nuovo muralismo - venerdì 3 ottobre, ore 18 - Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta https://tinyurl.com/2dzgodhz - X Vai su X
Diario di due serate uniche! Grazie Fondazione Una Nessuna Centomila e Fiorella Mannoia, quello che fate è immenso. Contrastare la violenza sulle donne è responsabilità di tutte e tutti noi. ? - facebook.com Vai su Facebook
Una Nessuna Centomila: il mega concerto a Napoli contro la violenza sulle donne; Una Nessuna Centomila: il concerto contro la violenza sulle donne; Una Nessuna Centomila a Napoli: sold out per dire basta alla violenza sulle donne.
Una Nessuna e Centomila, i più grandi artisti uniti contro la violenza sulle donne: l’evento simbolico per la prima volta a Napoli - Torna l'evento Una Nessuna e Centomila al fine di sensibilizzare la lotta contro la violenza sulle donne. Scrive msn.com