una nessuna centomila su canale 5 con amadeus e un cast di stelle della musica

L'evento "Una Nessuna Centomila" è arrivato alla terza edizione e tocca Piazza del Plebiscito a Napoli. Un cast di stelle della musica con Amadeus, non più su Rai1 ma su Canale 5. Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha sottolineato: "Per tutta Mediaset è motivo di grande orgoglio poter ospitare in prima serata questo evento così importante perché unisce un grande spettacolo ad un importante impegno civile". Le parole di Amadeus: "Ringrazio Fiorella per avermi voluto al suo fianco anche quest'anno. Onestamente ci speravo, per tante ragioni: per l'affetto e la stipa, perché sapevo che era qui e Napoli e perché è una causa importante".

