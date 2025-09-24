Una Nessuna Centomila – Il Concerto a Napoli per sostenere i centri antiviolenza Fiorella Mannoia | Un problema senza soluzioni | la scaletta e le canzoni

L’evento musicale Una Nessuna Centomila torna con la terza edizione, stavolta al Sud a Napoli in Piazza del Plebiscito. Domani, giovedì 25 settembre, artiste e artisti si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale 5 con la partecipazione di Amadeus. Sul palco ci saranno: Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Anna Foglietta, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Gaia, Gigi D’Alessio, Malika Ayane, Noemi, Paola Turci, Rkomi, Rose Villain e Veronica Gentili. Come annunciato da Ferdinando Salzano, fondatore dell’agenzia Friends and Partners, “grazie al pubblico accorso in Piazza del Plebiscito e al sostegno dei partner saranno devoluti 500. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

