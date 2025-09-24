Una Nessuna Centomila a Napoli fa il pienone Tra gli artisti D' Alessio con la canzone su Filumena Marturano

Arrivano insieme Fiorella Mannoia e Gigi D’Alessio, freschi dei successi dei rispettivo concerti che li ha visti protagonisti di Piazza del Plebiscito (la Mannoia per il tributo Pino è, D’Alessio per le date dei suoi live che da qualche anno sono appuntamenti fissi dell’estate napoletana) con. 🔗 Leggi su Napolitoday.it