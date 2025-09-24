Torna Una nessuna centomila. Quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli. Dopo il Campovolo con 100.000 presenze nel 2022 e il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 con 22.000 persone, la terza edizione riunirà le più grandi voci italiane contro la violenza sulle donne e per la prima volta si svolgerà al Sud Italia. L’appuntamento è fissato per il 25 settembre a Napoli in Piazza del Plebiscito, per una serata straordinaria che coniugherà musica e impegno sociale. L’evento sarà trasmesso poi in prima serata su Canale 5 verso fine novembre, in concomitanza con la giornata simbolo della lotta contro la violenza. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Una Nessuna Centomila 2025, in Piazza del Plebiscito l’evento contro la violenza sulle donne: ecco il cast e le canzoni