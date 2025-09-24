Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà l’evento, già sold out, Una Nessuna Centomila, il concerto contro la violenza sulle donne. Domani, giovedì 25 settembre, Piazza del Plebiscito a Napoli ospiterà l’evento, già sold out, Una Nessuna Centomila, il concerto straordinario in cui grandi artiste e artisti del mondo dello spettacolo italiano si uniscono sul palco contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso prossimamente in prima serata su Canale5. Giunta alla sua terza edizione, arriva per la prima volta al Sud Italia. Una serata speciale, tra musica e impegno sociale in cui gli artisti si esibiranno sulle note di duetti inediti e performance emozionanti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Una Nessuna Centomila 2025 a Napoli con Elisa, Gaia, Brunori, Elodie, Emma