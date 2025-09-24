Una lezione da Nobel L’economista Acemoglu | | Si parte dai territori

Fattore R, il Forum economico della Romagna, va a lezione dal Premio Nobel Daron Acemoglu. "La questione dello sviluppo economico è al centro dell'attenzione di tutti – è la sua analisi - sia delle nazioni che delle regioni, ma tutto inizia, sostanzialmente, a livello locale. Lo sviluppo regionale è quindi essenziale per la prosperità di una nazione e delle persone che la compongono. Nei miei 30 anni di ricerca su questo argomento, mi sono concentrato sulle istituzioni, su come queste creano ambiente favorevole agli investimenti, all' innovazione e alle nuove iniziative, il che stimola la crescita economica.

