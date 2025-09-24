Una fiction girata in Casentino I protagonisti di Home Sweet Love nel set tra amore e tanta comicità

di Sonia Fardelli Una fiction ad episodi "Home Sweet Love", girata nella vallata con la regia del casentinese Daniele Cangi, che è anche cabarettista e attore comico. Si narra le vicende di una giovane coppia di fidanzati alle prese con la vita di tutti i giorni. Fabio (Alessandro Ghezzi) è un broker immobiliare, però con "poca voglia di lavorare", che trascorre le sue giornate nel locale di Pippo (Alessio Zanoni) con l’amico Paolo (Paolo Parigi). Sofia (Laura Spimpolo) è una timida impiegata di una prestigiosissima azienda di moda, costantemente vessata dalle avances del suo capo (Massimo Pascucci). 🔗 Leggi su Lanazione.it

