Una fiction girata in Casentino I protagonisti di Home Sweet Love nel set tra amore e tanta comicità

di Sonia Fardelli Una fiction ad episodi "Home Sweet Love", girata nella vallata con la regia del casentinese Daniele Cangi, che è anche cabarettista e attore comico. Si narra le vicende di una giovane coppia di fidanzati alle prese con la vita di tutti i giorni. Fabio (Alessandro Ghezzi) è un broker immobiliare, però con "poca voglia di lavorare", che trascorre le sue giornate nel locale di Pippo (Alessio Zanoni) con l’amico Paolo (Paolo Parigi). Sofia (Laura Spimpolo) è una timida impiegata di una prestigiosissima azienda di moda, costantemente vessata dalle avances del suo capo (Massimo Pascucci). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una fiction girata in Casentino. I protagonisti di "Home Sweet Love" nel set tra amore e tanta comicità

In questa notizia si parla di: fiction - girata

Location de l’allieva: scopri dove è stata girata la fiction rai

Il debutto nella fiction di Joshua Oppenheimer con l'attrice premio Oscar e Michael Shannon. Un’apocalisse elegante girata nelle grotte siciliane

Fiction “Balene” in anteprima alla Mole, ecco la miniserie tv girata ad Ancona

Indigo Film cerca volti per la serie che sarà girata in città tra il 13 ottobre e il 10 novembre: sarà incentrata sulla figura di Olga Cuoghi, madre degli otto fratelli, e racconterà la storia partita dall’edicola in corso Duomo fino alla nascita dell’impero delle figurine - facebook.com Vai su Facebook

Una fiction girata in Casentino. I protagonisti di Home Sweet Love nel set tra amore e tanta comicità; Alessandro Borghi è tornato ad Arezzo per girare un film western; In tour sulle tracce del Ciclone. Passeggiata alternativa sold out guidati dall’interprete Grande.

Una fiction girata in Casentino. I protagonisti di "Home Sweet Love" nel set tra amore e tanta comicità - Una fiction ad episodi "Home Sweet Love", girata nella vallata con la regia del casentinese Daniele Cangi, che è anche cabarettista e attore comico. Come scrive lanazione.it