Una ’Familia’ agli Oscar Sorpresa Costabile | | Il mio film politico

Ilrestodelcarlino.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri il telefono non smetteva di suonare e forse non è stato facile sentirsi tra le stelle e le nuvole, non c’è stato il tempo. Francesco Costabile, 44 anni, origini cosentine e una vita bolognese da quando arrivò sotto le Due Torri per studiare al Dams, ha ricevuto la notizia che il suo secondo film, Familia, è stato scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli con autori come Ozpetek, Salvatores, Rosi, e nella riunione del comitato di selezione – composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli – che si è svolta ieri all’Anica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

una 8217familia8217 agli oscar sorpresa costabile il mio film politico

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’Familia’ agli Oscar. Sorpresa Costabile:: "Il mio film politico"

In questa notizia si parla di: familia - agli

“Familia” di Francesco Costabile è il film candidato per l’Italia agli Oscar 2026

Scelto il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar, è ‘Familia’ di Costabile

Familia di Francesco Costabile rappresenterà l’Italia agli Oscar 2026

8217familia8217 agli oscar sorpresa«Familia» di Costabile, candidato a sorpresa dall'Italia agli Oscar: battuti Özpetek, Martone e Soldini - A sorpresa, sarà «Familia», secondo film di Francesco Costabile a rappresentare l'Italia agli Oscar. Riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: 8217familia8217 Agli Oscar Sorpresa