Ieri il telefono non smetteva di suonare e forse non è stato facile sentirsi tra le stelle e le nuvole, non c'è stato il tempo. Francesco Costabile, 44 anni, origini cosentine e una vita bolognese da quando arrivò sotto le Due Torri per studiare al Dams, ha ricevuto la notizia che il suo secondo film, Familia, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Ha avuto la meglio su altri 23 titoli con autori come Ozpetek, Salvatores, Rosi, e nella riunione del comitato di selezione – composto da Micaela Fusco, Alessandra Magliaro, Gabriele Muccino, Olivia Musini, Simona Paggi, Federico Pontiggia, Micaela Ramazzotti, Stefano Sardo, Vito Sinopoli – che si è svolta ieri all'Anica.

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’Familia’ agli Oscar. Sorpresa Costabile:: "Il mio film politico"