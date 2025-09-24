Una domenica alla scoperta delle storie di medici e scienziati forlivesi con la camminata benefica per l' Ail

Ail Forlì-Cesena, in occasione dell’evento che Ail Nazionale promuove già da alcuni anni, organizza per domenica 28 settembre a Forlì la seconda edizione di “Fitwalking for Ail”. A questa camminata salutare, solidale e non competitiva, potranno partecipare persone anche in terapia e prevede due. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Vertigini per anni, poi la diagnosi choc: il tumore al cervello di Glenn Lilley; Medicina e società ai piè dei monti, due giorni di storia e futuro della sanità subalpina a Lanzo Torinese.

