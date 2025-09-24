Una di famiglia – Il thriller psicologico con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried dall’8 gennaio al cinema
Arriva nelle sale italiane l’8 gennaio Una di famiglia ( The Housemaid ), il nuovo thriller psicologico diretto da Paul Feig, già regista di Un piccolo favore. Distribuito in esclusiva da Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema, il film è tratto dal bestseller internazionale di Freida McFadden, che ha conquistato milioni di lettori in tutto il mondo. Un cast di stelle. La pellicola vede protagoniste Sydney Sweeney ( Euphoria, Immaculate ) e Amanda Seyfried ( Mank, Les Misérables ), affiancate da Brandon Sklenar ( 1923 ) e dall’italiano Michele Morrone, star di 365 Days. Un cast d’eccezione che unisce talenti internazionali per dare vita a un intreccio di desiderio, inganni e tensioni nascoste. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
