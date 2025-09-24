J esse Williams, ex Dr. Jackson Avery di Grey’s Anatomy, si tramuta in un problem sorver in uno degli alberghi di lusso della Costiera Amalfitana nella nuova serie Hotel Costiera (su Prime Video dal oggi 24 settembre), di cui è anche produttore esecutivo. Per tre mesi l’attore si è immerso nella cultura campana imparando a recitare qualche battuta di italiano. Il suo personaggio, con una squadra fidata, risolve dei casi di ogni sorta durante le sei puntate della serie, ma soprattutto deve trovare Alice, la figlia scomparsa del proprietario di Villa Costiera. “Hotel Costiera”, la clip della serie X Leggi anche › Carla Signoris e Veronica Pivetti sono le frizzanti protagoniste di “Balene”, la nuova serie di Rai 1 Hotel Costiera su Prime Video, la trama delle prime due puntate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una comedy crime internazionale ambientata in Costiera Amalfitana. Nel cast ci sono anche Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta