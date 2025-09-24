Un nuovo polo per le arti visive contemporanee a due passi dal centro storico. In pochi mesi il sogno di nove giovani professionisti lucchesi è diventato realtà: una restaurata Villa Baroni è pronta a (ri)aprire le porte per ospitare mostre, eventi, workshop e residenze artistiche. Magma – Fucina creativa è infatti il nome dell’associazione culturale no profit che ha messo in campo le proprie competenze per ristrutturare e reinventare i 750 metri quadrati – con tanto di giardino e un bar sociale in divenire - dell’edificio in stile liberty di viale Carducci ai civici 559577, in decadenza da anni dopo la chiusura del ristorante ‘Sapori e colori’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una colata di Magma per la cultura. Le arti visive trovano un nuovo polo