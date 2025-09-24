Una colata di Magma per la cultura Le arti visive trovano un nuovo polo

Lanazione.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo polo per le arti visive contemporanee a due passi dal centro storico. In pochi mesi il sogno di nove giovani professionisti lucchesi è diventato realtà: una restaurata Villa Baroni è pronta a (ri)aprire le porte per ospitare mostre, eventi, workshop e residenze artistiche. Magma – Fucina creativa è infatti il nome dell’associazione culturale no profit che ha messo in campo le proprie competenze per ristrutturare e reinventare i 750 metri quadrati – con tanto di giardino e un bar sociale in divenire - dell’edificio in stile liberty di viale Carducci ai civici 559577, in decadenza da anni dopo la chiusura del ristorante ‘Sapori e colori’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

una colata di magma per la cultura le arti visive trovano un nuovo polo

© Lanazione.it - Una colata di Magma per la cultura. Le arti visive trovano un nuovo polo

In questa notizia si parla di: colata - magma

Una colata di Magma per la cultura. Le arti visive trovano un nuovo polo.

colata magma cultura artiUna colata di Magma per la cultura. Le arti visive trovano un nuovo polo - Nove giovani professionisti lucchesi uniscono le forze per dare vita a un centro nella restaurata . Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Colata Magma Cultura Arti