Una casa esplosiva | bombe carta mortai e un petardo | nei guai un 48enne
GALLIPOLI – Non c’è solo la coppia arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (ne riferiamo a parte, ndr), nel computo dei controlli messi in atto dagli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli, nelle scorse ore. Altre perquisizioni sono state svolte in città, a. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Una casa “esplosiva”: bombe carta, mortai e un petardo: nei guai un 48enne; Deposito di bombe carta ed esplosivi in casa mentre era ai domiciliari: chiusa l'inchiesta; Dolianova, nasconde ordigni artigianali in casa: arrestato cinquantenne.
Una casa “esplosiva”: bombe carta, mortai e un petardo: nei guai un 48enne - L'uomo è stato denunciato a piede libero dopo il ritrovamento del materiale, nel corso di una perquisizione svolta dagli agenti di polizia del commissariato di Gallipoli. Secondo lecceprima.it
Garbatella, bomba carta contro il centro sociale 'La Strada'. "Esplosione di matrice filo israeliana" - Gli attivisti del centro sociale non hanno mai nascosto il loro appoggio alla Palestina e a Global Sumud Flotilla ... Da romatoday.it