Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex
Un pomeriggio dedicato alla fotografia urbex e al fascino dei luoghi abbandonati. Sabato 25 ottobre alle ore 16:00, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi dimenticati”, organizzato da Officina fotografica Riccione in collaborazione con Tempus Fugit Urbex. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: viaggio - luoghi
Viaggio nella letteratura del Sud Italia tra luoghi celebri e scrigni di memorie familiari
Campania Teatro Festival: il viaggio dell’11 luglio tra poesia, ribellione e amore nei luoghi della città
Freedom torna su Rete 4: nella nuova puntata di Roberto Giacobbo un viaggio tra misteri, storia e luoghi unici d’Italia
Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex; Viaggio in Sardegna. The Photo Solstice 2018–2025 in mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Miami; LostItaly – Sul filo della memoria: la mostra alla Biblioteca Vilfredo Pareto per riscoprire i luoghi dimenticati.
Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex - Sabato 25 ottobre alle ore 16:00, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi ... Lo riporta riminitoday.it
Luoghi dimenticati e nuovi immaginari: riecco ’Inno a perdersi’ - Riprende il suo percorso ‘Inno al perdersi’, un viaggio in Romagna tra memoria, luoghi dimenticati e nuovi immaginari. Riporta ilrestodelcarlino.it