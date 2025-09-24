Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex

Riminitoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un pomeriggio dedicato alla fotografia urbex e al fascino dei luoghi abbandonati. Sabato 25 ottobre alle ore 16:00, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi dimenticati”, organizzato da Officina fotografica Riccione in collaborazione con Tempus Fugit Urbex. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: viaggio - luoghi

Viaggio nella letteratura del Sud Italia tra luoghi celebri e scrigni di memorie familiari

Campania Teatro Festival: il viaggio dell’11 luglio tra poesia, ribellione e amore nei luoghi della città

Freedom torna su Rete 4: nella nuova puntata di Roberto Giacobbo un viaggio tra misteri, storia e luoghi unici d’Italia

Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex; Viaggio in Sardegna. The Photo Solstice 2018–2025 in mostra all’Istituto Italiano di Cultura di Miami; LostItaly – Sul filo della memoria: la mostra alla Biblioteca Vilfredo Pareto per riscoprire i luoghi dimenticati.

Un viaggio nei luoghi dimenticati attraverso l’arte della fotografia urbex - Sabato 25 ottobre alle ore 16:00, la sala conferenze della Biblioteca comunale ospita l’incontro pubblico “I luoghi ... Lo riporta riminitoday.it

Luoghi dimenticati e nuovi immaginari: riecco ’Inno a perdersi’ - Riprende il suo percorso ‘Inno al perdersi’, un viaggio in Romagna tra memoria, luoghi dimenticati e nuovi immaginari. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Viaggio Luoghi Dimenticati Attraverso