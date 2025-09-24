Un viaggio ai confini dell’horror Tutto pronto per Misterica 2025 E torna anche Montecharloween
Ritorno alle origini per Misterica, con una storia totalmente nuova messa in scena dagli attori della compagnia Anonima Teatranti e che prende vita nel mondo bizzarro dei Freaks. Quest’anno i partecipanti, che attraverseranno ancora una volta l’affascinante parco di 16 ettari e le storiche tenute di Villa Reale di Marlia, saranno guidati in un rinnovato percorso horror interattivo nel soprannaturale della durata di circa 50 minuti, su doppia serata, venerdì 3 e sabato 4 ottobre 2025, con oltre 50 attori, che insceneranno un inedito e misterioso viaggio nel soprannaturale tra anime del passato ed esseri dalle forme ripugnanti, in una storia ambientata nel paradosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
