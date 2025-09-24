Un tragico anniversario | 80 anni or sono morirono in tre per il lavoro e il pane

LECCE – Ottant’anni or sono, il 25 settembre del 1945, la città di Lecce fu teatro di una tragedia che è rimasta a lungo dimenticata. Tre lavoratori, Nicola Fatano, Francesco Schifa e Oronzo Zingarelli, furono uccisi durante una grande manifestazione pacifica organizzata dalla Camera del lavoro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

