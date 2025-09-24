Un sogno durato 16 anni
"Inseguivo questa medaglia da 16 anni, averla conquistata mi appaga e soprattutto mi spinge a continuare con nuove motivazioni". Francesca Salvadè, amazzone paralimpica, ha messo in bacheca il bronzo ottenuto nel Freestyle ai recenti campionati d’Europa di Ermelo, Olanda, in sella al suo amatissimo Escari, baio hannoverano di soli 8 anni. Una rivincita annunciata, quella di Francesca, dopo essere arrivata quarta, a un passo dal podio alle ultime Paralimpiadi di Parigi e che alla vigilia era seconda nel ranking mondiale del Grado III. Ma la sua è una carriera iniziata molto prima, gareggiando in salto ostacoli pur essendo affetta da spina bifida, prima di passare al paradressage. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sogno - durato
Qualificazioni mondiali sud americane: La classifica finale, 6 squadre erano già qualificate, tutto come prevedibile, Bolivia agli spareggi, fuori da tempo oramai Cile, Perù e Venezuela ieri sera, il sogno è durato poco, ieri a Caracas hanno buttato l'occasione d - facebook.com Vai su Facebook
“Il sogno di una cosa”: Germano e Teardo al Teatro Carcano; Gringos Locos: storia di un sogno durato 30 anni; Enzo Magistà lascia la direzione del Tg Norba: “Un sogno durato 47 anni”.
"Un sogno durato 16 anni" - "Sì, nel senso che devi mettere davvero tanto impegno per imparare a usare al massimo i mezzi che hai a disposizione, ... Secondo sport.quotidiano.net
Noemi Barbon: «Io ballerina a 16 anni da Casier a New York alla Joffrey Ballet School. Sogno di lavorare nei teatri e nelle compagnie» - Una giovanissima promessa della danza trevigiana a New York, pronta a spiccare il volo a colpi di grazia e di talento nel mondo delle étoile internazionali. Si legge su ilgazzettino.it