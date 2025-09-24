un sogno durato 16 anni

"Inseguivo questa medaglia da 16 anni, averla conquistata mi appaga e soprattutto mi spinge a continuare con nuove motivazioni". Francesca Salvadè, amazzone paralimpica, ha messo in bacheca il bronzo ottenuto nel Freestyle ai recenti campionati d’Europa di Ermelo, Olanda, in sella al suo amatissimo Escari, baio hannoverano di soli 8 anni. Una rivincita annunciata, quella di Francesca, dopo essere arrivata quarta, a un passo dal podio alle ultime Paralimpiadi di Parigi e che alla vigilia era seconda nel ranking mondiale del Grado III. Ma la sua è una carriera iniziata molto prima, gareggiando in salto ostacoli pur essendo affetta da spina bifida, prima di passare al paradressage. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

