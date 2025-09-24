Un raptor gigantesco scoperto in Argentina | tra i denti del letale dinosauro una macabra sorpresa
In una formazione geologica argentina risalente al Cretaceo superiore i paleontologi hanno scoperto i resti di un megaraptor, un dinosauro teropode simile ai velociraptor di Jurassic Park ma più grande e letale. Tra le fauci dell'animale preistorico i resti dell'ultimo pasto, che forse lo ha ucciso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: raptor - gigantesco
Avventure formato famiglia! Con la Ford Bronco Raptor 24V, i piccoli guidano in grande stile. 2 posti, telecomando, design fuoristrada. Un vero SUV da sogno per esploratori in erba! ---> urly.it/31bp_z - facebook.com Vai su Facebook
Un raptor gigantesco scoperto in Argentina: tra i denti del letale dinosauro una macabra sorpresa; Scoperto il più grande dei megaraptor, più agile del T.rex; Scoperta in Patagonia una nuova specie di titanosauro: Titanomachya gimenezi, il gigante minuscolo.