Un raptor gigantesco scoperto in Argentina | tra i denti del letale dinosauro una macabra sorpresa

In una formazione geologica argentina risalente al Cretaceo superiore i paleontologi hanno scoperto i resti di un megaraptor, un dinosauro teropode simile ai velociraptor di Jurassic Park ma più grande e letale. Tra le fauci dell'animale preistorico i resti dell'ultimo pasto, che forse lo ha ucciso.