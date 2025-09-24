Un quartiere sul piede di guerra Le scuole sono iniziate ma il cantiere paralizza Santa Lucia

Un quartiere sul piede di guerra. Accade nel rione di Santa Lucia, dove la pazienza dei residenti è ormai agli sgoccioli per il ritardo dei lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile in via Statuto. Un cantiere aperto nel mese di agosto e che sarebbe dovuto finire con l’inizio delle scuole. Ma i ragazzi sono tornati alle lezioni (in zona c’è l’istituto Imiberg) e i disagi provocati dai mezzi e dagli uomini al lavoro lungo la strada si sono presentati puntuali, con il traffico tornato a pieno ritmo lungo la direttrice che dal quartiere Santa Lucia porta in centro a Bergamo. Il tutto in una zona già appesantita dai lavori per la realizzazione della vasca di laminazione per contenere le piogge, in fondo a via Statuto, vicino alla sede del comando provinciale e dell’Accademia della guardia di finanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un quartiere sul piede di guerra. Le scuole sono iniziate ma il cantiere paralizza Santa Lucia

