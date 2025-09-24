Un quadro di Mauro Monni regalato al Comune di Buti

BUTI Il Comune di Buti ha ricevuto in dono un’opera di Mauro Monni, artista poliedrico e figura di spicco della cultura locale. Si tratta di un quadro a china che Maurizio Pieroni, nipote di Monni, ha donato al Comune di Buti, che l’ha accolto "con profonda gratitudine", in ricordo del legame affettivo e artistico che legava Mauro al territorio butese. "Nel dipinto sono ritratti soggetti che evocano un periodo doloroso della nostra storia – si legge in un commento del Comune – Cioè le lotte partigiane contro l’occupazione nazi-fascista, il lavoro duro dei braccianti, degli operai e dei contadini, e il dramma dell’emigrazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it