Un posto al sole | Ferri fa lo sbruffone anche in carcere
Michele rimane interdetto dalle cattiverie che gli ha rivolto Vinicio, ma pensa che il ragazzo non abbia tutti i torti. E vorrebbe rimediare, pur sapendo che ciò comporterebbe una nuova guerra con Ferri. A questo punto però Silvia lo blocca e gli confessa che anche lei non ce la fa più a sopportare questa situazione, convincendolo ad abbandonare il lavoro per pensare alla sua salute e alla sua famiglia. Finalmente poi abbiamo contezza della vita di Ferri in carcere. Anche dietro le sbarre continua a fare lo sbruffone presuntuoso. E così se la prende con l’avvocato che non riesce a tirarlo fuori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
