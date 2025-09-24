Michele rimane interdetto dalle cattiverie che gli ha rivolto Vinicio, ma pensa che il ragazzo non abbia tutti i torti. E vorrebbe rimediare, pur sapendo che ciò comporterebbe una nuova guerra con Ferri. A questo punto però Silvia lo blocca e gli confessa che anche lei non ce la fa più a sopportare questa situazione, convincendolo ad abbandonare il lavoro per pensare alla sua salute e alla sua famiglia. Finalmente poi abbiamo contezza della vita di Ferri in carcere. Anche dietro le sbarre continua a fare lo sbruffone presuntuoso. E così se la prende con l’avvocato che non riesce a tirarlo fuori. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Un posto al sole: Ferri fa lo sbruffone anche in carcere