Un percorso strategico Filiere forti e tracciabili con il certificato Grs | Orgogliosi del progetto
La qualificazione delle filiere: è questo uno dei progetti sui quali sta investendo energie e risorse Confindustria Toscana Nord insieme alle aziende terziste del comparto filati. "Quello che stiamo vivendo è un momento complicato, condizionato dai problemi internazionali, a cominciare dai costi energetici che rimangono elevati e che minano la competitività dei nostri prodotti – dice Gabriele Innocenti, coordinatore del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord –. Le nostre aziende continuano a portare avanti con determinazione gli obiettivi che si sono date. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
