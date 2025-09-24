Un PC con Android il progetto di Google è sempre più vicino a diventare realtà

Google e Qualcomm sono al lavoro su un progetto che unirà Android e ChromeOS, con l’obiettivo di integrare anche Gemini sui PC e i laptop Snapdragon. Una convergenza tra mobile e desktop "made in Google" che è sempre più vicina. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Un PC con Android, il progetto di Google è sempre più vicino a diventare realtà

In questa notizia si parla di: android - progetto

Nova Launcher, uno dei launcher Android più iconici e amati dagli smanettoni, è a un bivio. Il fondatore Kevin Barry, rimasto l’unico sviluppatore dopo l’acquisizione da parte di Branch nel 2022, ha annunciato le dimissioni: una decisione che lascia il progetto - facebook.com Vai su Facebook

Drone pieghevole grande quanto uno smartphone: il progetto degli studenti USA - X Vai su X

Android su PC è incredibile, dice l'amministratore delegato di Qualcomm; Google conferma l'unione di ChromeOS e Android, cosa cambierà; Google conferma: Android e ChromeOS saranno unificati in un’unica piattaforma.

Google porta i suoi giochi Android su Windows anche in Italia | Fine beta - Dopo l'annuncio di Bluestacks X, anche Google vuole portare i propri giochi Android su Windows tramite l'app Google Play Games. Scrive windowsblogitalia.com

Android Silver, il progetto per telefoni “fatti come Google vuole” muore prima di nascere - Il programma Android silver, più volte citato nelle indiscrezioni e ideato per dare una vetrina ai migliori smartphone con sistema operativo Android, è probabilmente già finito nel dimenticatoio. Secondo macitynet.it