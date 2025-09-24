Un orrore Garlasco l’annuncio dell’avvocato De Rensis | fiume in piena da Bianca Berlinguer

È tornato al centro del dibattito uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent’anni: l’omicidio di Chiara Poggi, la giovane di Garlasco uccisa nell’agosto del 2007. Se ne è parlato in modo acceso a “È sempre Cartabianca”, il talk di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer, dove ospiti e commentatori hanno ripercorso i punti oscuri di una vicenda che non ha mai smesso di far discutere l’opinione pubblica. A prendere per primo la parola è stato Antonio De Rensis, avvocato difensore di Alberto Stasi, che ha usato toni durissimi contro la gestione delle indagini iniziali. “Spero di non dover rivedere mai più in vita mia un’indagine come quella che è stata fatta all’inizio sull’omicidio di Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it