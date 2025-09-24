Un megafono per la cultura presentata l’associazione Amici della Biblioteca Cannizzaro-Aps

Messinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta questa mattina presso la Sala Ovale Antonino Caponnetto di Palazzo Zanca la presentazione dell'AssociazioneAmici della Biblioteca Tommaso Cannizzaro-Aps”. Un'iniziativa portata avanti da diversi giovani messinesi che hanno preso parte al servizio civile nazionale in qualità di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: megafono - cultura

