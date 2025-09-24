Un impiegato alla Chimera nuoto.

La Chimera Nuoto apre le porte a nuove opportunità professionali. La società sportiva ha avviato una fase di ricerca di personale da inserire presso la reception del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, un ruolo di importanza centrale per la struttura in viale Gramsci dal momento che rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e l’orientamento quotidiano di centinaia di persone tra famiglie, bambini, giovani atleti e appassionati di sport. Tra le mansioni previste rientrano l’accoglienza degli utenti, la gestione delle richieste di informazioni, l’assistenza per le iscrizioni e la partecipazione ai corsi, oltre al supporto organizzativo legato alle prenotazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

