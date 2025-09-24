un gruppo di 300 dipendenti della farnesina chiedono a tajani un cambio di rotta su gaza

Un gruppo di circa 300 tra funzionari e dipendenti del ministero degli Esteri ha inviato una lettera riservata al ministro Antonio Tajani per chiedere un cambiamento radicale della politica del governo sulla guerra in Palestina. Nel documento, che circola internamente alla Farnesina ed è stato riportato da Repubblica, i firmatari parlano di « profondo disagio etico e professionale » nello svolgere compiti che possano indirettamente legittimare le politiche del governo israeliano. I diplomatici richiamano i rapporti Onu sulle violazioni del diritto internazionale praticate da Israele a Gaza, e denunciano come in Cisgiordania siano ormai «sistematiche» le violenze dei coloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it

