Un gruppo di 300 dipendenti della Farnesina chiedono a Tajani un cambio di rotta su Gaza
Un gruppo di circa 300 tra funzionari e dipendenti del ministero degli Esteri ha inviato una lettera riservata al ministro Antonio Tajani per chiedere un cambiamento radicale della politica del governo sulla guerra in Palestina. Nel documento, che circola internamente alla Farnesina ed è stato riportato da Repubblica, i firmatari parlano di « profondo disagio etico e professionale » nello svolgere compiti che possano indirettamente legittimare le politiche del governo israeliano. I diplomatici richiamano i rapporti Onu sulle violazioni del diritto internazionale praticate da Israele a Gaza, e denunciano come in Cisgiordania siano ormai «sistematiche» le violenze dei coloni. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: gruppo - dipendenti
Piscina, playground e un percorso vita: il Gruppo Maggioli regala un giardino ai suoi dipendenti
Il primo asilo aziendale è realtà. La nuova sfida del Gruppo Lupi: "Per i dipendenti e la comunità"
Investindustrial acquisisce DEA Group ed EL.MO.: nuovo gruppo da €100?mln di fatturato, 400 dipendenti e 4 stabilimenti
Cesare Pizzuto, Ceo di SMI, e Stefano Tiburzi, COO e co-founder, hanno ripercorso i passaggi principali della storia di SMI, dagli inizi fino al traguardo dei 10 anni di quest’anno. “Siamo passati da essere un gruppo di pochi dipendenti a diventare una squadra - X Vai su X
Un gruppo di 40 dipendenti a Scarnafigi e la sfida del risparmio energetico - facebook.com Vai su Facebook
“Profondo disagio”, 300 dipendenti della Farnesina chiedono a Tajani un cambio di rotta su Gaza; “Profondo disagio”, 300 dipendenti della Farnesina chiedono a Tajani un cambio di rotta su Gaza; Flotilla ancora sotto attacco.
“Profondo disagio”, 300 dipendenti della Farnesina chiedono a Tajani un cambio di rotta su Gaza - I firmatari ricordano il rapporto della Commissione d’inchiesta dell’Onu, che ha denunciato la distruzione sistematica delle infrastrutture civili il blocco ... Si legge su repubblica.it
Farnesina, liberati in Venezuela De Grazia e Assenza - venezuelani Amerigo De Grazia (arrestato il 7 agosto 2024) e di Margarita Assenza (arrestata il 2 ottobre 2024), insieme ad un gruppo di altri ... Lo riporta ansa.it