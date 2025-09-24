Un gran gol l’esultanza caratteristica l’abbraccio dei compagni | Nkunku parla dopo Milan-Lecce

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Milan-Lecce, partita del secondo turno della Coppa Italia 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

un gran gol l8217esultanza caratteristica l8217abbraccio dei compagni nkunku parla dopo milan lecce

© Pianetamilan.it - Un gran gol, l’esultanza caratteristica, l’abbraccio dei compagni: Nkunku parla dopo Milan-Lecce

In questa notizia si parla di: gran - esultanza

Cerca Video su questo argomento: Gran Gol L8217esultanza Caratteristica