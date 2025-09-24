Un gol per Baggiovara | un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
Proseguono gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. Lunedì prossimo, 29 settembre, dalle ore 19, l’Azienda in collaborazione con Team Enjoy Associazione Stampa Modenese ha organizzato Un gol X Baggiovara. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Un gol per Baggiovara, un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile; Regionali, tre candidature ‘impresentabili’ in Calabria; Calcio Uisp 2025/2026: ripartenza col botto con la novità del campionato femminile.
