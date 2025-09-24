Un gol per Baggiovara | un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile
Proseguono gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. Lunedì prossimo, 29 settembre, dalle ore 19, l’Azienda in collaborazione con Team Enjoy Associazione Stampa Modenese ha organizzato Un gol X Baggiovara. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Lunedì prossimo, 29 settembre, tutti a Corlo di Formigine (Modena) per sostenere ASCO 35 in questo torneo di beneficenza organizzato dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena in occasione dei venti anni dell'Ospedale Civile di Baggiovara S - facebook.com Vai su Facebook
