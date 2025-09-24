Un gol per Baggiovara | un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile

Proseguono gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dellOspedale di Baggiovara. Lunedì prossimo, 29 settembre, dalle ore 19, l’Azienda in collaborazione con Team Enjoy Associazione Stampa Modenese ha organizzato Un gol X Baggiovara. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Un gol per Baggiovara: un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile

Un torneo di calcio a sette per festeggiare i 20 anni dell’Ospedale Civile di Baggiovara - Proseguono gli eventi organizzati dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena per le celebrazioni dei 20 anni dell’Ospedale di Baggiovara. sassuolo2000.it scrive

