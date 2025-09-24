Un gemello digitale in 3D? Tutti gli appuntamenti della Notte dei Ricercatori a Modena e Reggio Emilia

Modena e Reggio Emilia, 24 settembre 2025 - Venerdì 26 settembre anche l’ Università di Modena e Reggio Emilia partecipa alla Notte europea della ricerca, trasformando Modena, Reggio Emilia - e anche Mantova - in un grande laboratorio diffuso. La manifestazione, aperta gratuitamente a tutti, proporrà centinaia di attività interattive: dalle dimostrazioni tecnologiche agli esperimenti scientifici, fino alle visite guidate in luoghi di ricerca normalmente non accessibili. L’obiettivo, come ogni anno, è avvicinare i cittadini al lavoro quotidiano dei ricercatori e mostrare quanto la scienza sia parte integrante della vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un gemello digitale in 3D? Tutti gli appuntamenti della Notte dei Ricercatori a Modena e Reggio Emilia

