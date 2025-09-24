Un drone israeliano si è schiantato all’interno del quartier generale Unifil in Libano
Un drone militare israeliano si è schiantato all’interno del quartier generale della Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite a Naqoura, nella parte settentrionale del Paese. Lo ha reso noto l’ Unifil sui social spiegando che l’incidente è avvenuto ieri, martedì 23 settembre, e che «non ha causato feriti». I genieri «hanno neutralizzato» il velivolo a pilotaggio remoto che, è emerso, non era armato ma solo dotato di una telecamera. L’esercito di Tel Aviv, scrive Times of Israel, ha confermato all’Unifil che il drone apparteneva all’Idf. Like all IDF drone and other flights over south Lebanon, this is a violation of resolution 1701 and Lebanese sovereignty. 🔗 Leggi su Lettera43.it
