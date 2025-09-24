Un drone israeliano colpisce il quartier generale Onu nel Libano meridionale Unifil | Grave violazione

Attacco israeliano all'alba a Gaza City, decine di vittime. Il Papa: "Riconoscere la Palestina potrebbe aiutare un popolo ma non c'è la volontà". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

un drone israeliano colpisce il quartier generale onu nel libano meridionale unifil grave violazione

© Tgcom24.mediaset.it - Un drone israeliano colpisce il quartier generale Onu nel Libano meridionale, Unifil: "Grave violazione"

Gaza, drone israeliano uccide civili: 10 morti in fila per acqua, 6 i bambini

Libano, attacco con drone israeliano in autostrada provoca un morto

Mo: Beirut, 'drone israeliano colpisce veicolo nel sud del Libano, 1 morto e 3 feriti'

++ Unifil,drone israeliano colpisce quartier generale Naquoura +; Drone israeliano colpisce il quartier generale dell’Unifil a Naqoura; Israele - Gaza, le news. Unifil: “Un drone israeliano colpisce il quartier generale a Naquoura”.

drone israeliano colpisce quartierDrone kamikaze colpisce Eilat, città turistica al confine sud di Israele: attacco Houthi provoca danni e panico - Un drone kamikaze lanciato dagli Houthi colpisce un hotel a eilat senza feriti, segnando un’escalation degli attacchi contro Israele e aumentando la tensione nella regione del Mar Rosso ... gaeta.it scrive

Drone Houthi colpisce l’ingresso di un hotel in Israele: il video dell'esplosione - Le immagini di videosorveglianza, diffuse dall’esercito israeliano e rapidamente rilanciate sui social, mostrano l’istante dell’impatto: un bagliore improvviso, il boato, e poi il fuoco che divampa ... Come scrive giornalelavoce.it

