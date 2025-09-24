Un diluvio di pannelli fotovoltaici | così la valle del Sacco rischia l' invasione

Genazzano, Colleferro, Anagni, Paliano. Sono tutti comuni, tra Roma e Frosinone, interessati dall’approvazione d’un gran numero di progetti dedicati ai pannelli fotovoltaici. Si tratta di impianti che, complessivamente, occupano centinaia di ettari precedentemente destinati a suolo agricolo e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

