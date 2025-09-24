Un camper in soccorso ai giovani fragili
Storie, fragilità, risorse. In un quartiere come quello di Fiumicello, segnato nelle ultime settimane da un forte scontro sul tema sicurezza, gli esiti del Camper Randagio, iniziativa della cooperativa Mano Libera, indicano che dove c’è ascolto e conoscenza, pregiudizi e tensioni vengono meno. "Il Camper randagio nasce dalla convinzione che, per stare vicino ai giovani, bisogna andare dove loro già stanno", spiega il presidente della cooperativa, Cristiano Martinelli. In ben 42 uscite nel corso dell’estate, il Camper, messo a disposizione da Giuseppe Massaro, ha intercettato 90 ragazzi e ragazze tra i 10 e i 25 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scontro tra camion e un mezzo Anas che stava prestando soccorso a un camper in avaria lungo il tratto umbro della superstrada.
Il camper si ferma per un problema, un camion lo travolge: muore una bimba
Anziani e fragili, arriva il soccorso: ecco le modalità per attivarlo - Si chiama "pronto intervento sociale" e funziona un po' come un pronto soccorso: si accede attraverso un triage, per stabilire il livello di gravità della situazione, per poi passare alla ...