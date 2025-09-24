Un botto terribile Sondaggi choc a Porta a Porta la verità sui partiti | chi vola e chi crolla
Il quadro politico nazionale continua a essere dominato da Fratelli d’Italia, che rimane saldo al primo posto nelle intenzioni di voto. L’ultimo sondaggio Noto, presentato a Porta a Porta, fotografa una situazione in cui il centrodestra appare sempre più in vantaggio rispetto al centrosinistra. Il partito guidato da Giorgia Meloni si conferma al vertice con il 30% dei consensi, consolidando la sua leadership. Sul fronte opposto, invece, il Partito democratico guidato da Elly Schlein arretra ulteriormente di mezzo punto percentuale, fermandosi al 22%. A completare il podio c’è il Movimento Cinque Stelle, che non registra variazioni e resta fermo al 13%. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
