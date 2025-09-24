Un bollino per viaggiare in FiPiLi Il sindaco lancia l’idea | ecco come potrebbe funzionare
Pontedera, 25 settembre 2025 – Un bollino per viaggiare in FiPiLi, esattamente come avviene in paesi come Svizzera e Austria. L’idea, provocatoria ma fino a un certo punto, è stata lanciata dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi: la sua è una delle tante città attraversate dalla superstrada e come le altre deve spesso fare i conti con code, problemi e disagi. Il primo cittadino parte dall’idea del pedaggio, obiettivo dichiarato della giunta Giani, per proporre una soluzione alternativa. "LA FiPiLi, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente inadeguata". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: bollino - viaggiare
Esodo estivo, scatta il bollino nero: occhi puntati sulla E45. Il decalogo per viaggiare sicuri
Restare aggiornati sul traffico e sulle condizioni stradali è fondamentale per viaggiare in sicurezza e pianificare al meglio ogni spostamento. Abbiamo raccolto per voi tutte le informazioni utili in un unico spazio, sempre a portata di click. Consulta qui il bollett - facebook.com Vai su Facebook
#Controesodo: attesi 12,8 milioni di spostamenti Anas sospende 1.392 cantieri (83%) In campo 2500 addetti H24 Bollino rosso: #6settembre pomeriggio #7settembre pomeriggio Pianifica il viaggio e segui aggiornamenti https://stradeanas.it/it/anas-ul - X Vai su X
“Un bollino per viaggiare in FiPiLi”. Il sindaco lancia l’idea: ecco come potrebbe funzionare.
“Un bollino per viaggiare in FiPiLi”. Il sindaco lancia l’idea: ecco come potrebbe funzionare - Matteo Franconi, primo cittadino di Pontedera, propone una sorta di abbonamento per viaggiare in superstrada. Riporta lanazione.it