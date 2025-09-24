Un bollino per viaggiare in FiPiLi Il sindaco lancia l’idea | ecco come potrebbe funzionare

Pontedera, 25 settembre 2025 – Un bollino per viaggiare in FiPiLi, esattamente come avviene in paesi come Svizzera e Austria. L’idea, provocatoria ma fino a un certo punto, è stata lanciata dal sindaco di Pontedera Matteo Franconi: la sua è una delle tante città attraversate dalla superstrada e come le altre deve spesso fare i conti con code, problemi e disagi. Il primo cittadino parte dall’idea del pedaggio, obiettivo dichiarato della giunta Giani, per proporre una soluzione alternativa. "LA FiPiLi, arteria principale della viabilità toscana, è un imbuto che non lascia scampo perché senza alternative benché totalmente inadeguata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

