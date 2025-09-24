Un bambino di Gaza è uguale a un napoletano o ucraino Ma che avete al posto del cuore un sacco della spazzatura? | l’appello di Gigi D’Alessio – VIDEO
Gigi D’Alessio durante uno dei sette concerti sold out in Piazza Del Plebiscito a Napoli, ieri 23 settembre, ha lanciato un appello importante dal suo palco. “Nella Striscia di Gaza, vogliono costruire alberghi, ristoranti, palazzi. Per far soldi. – ha detto il cantautore – Ma chi, con quale coraggio uno può comprarsi un qualcosa dove ci sono state migliaia e migliaia di morti e di bambini uccisi? Cioè con quale coraggio, ma cosa avete al posto del cuore un sacchetto della spazzatura?”. E ancora: Lo so, forse serve a poco quello che stiamo dicendo, però siamo in tanti e con tanti miei colleghi abbiamo iniziato da tanto tempo a dar voce a questo problema perché ogni tanto bisogna pure avere il coraggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
