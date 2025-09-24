È in corso la fase di progettazione per il ripristino della scalinata inagibile tra via Carradori e via Ettore Ricci a Macerata. A cedere, a causa delle forti piogge del settembre 2024, era stato il solaio di un locale in disuso sottostante la scalinata che collega le strade, rendendo l’intera struttura inagibile e limitando il diretto collegamento tra le due vie. A un anno esatto di distanza (il crollo era avvenuto il 24 settembre del 2024) numerose sono le lamentele dei residenti per il suo mancato ripristino, dissenso che sfocia di tanto in tanto in scritte sui muri circostanti (a maggio scorso i nomi dell’assessore Andrea Marchiori e del sindaco Sandro Parcaroli venivano bollati come "ladri"; adesso campeggia sul muro un "ridateci le scale"). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un anno senza la scalinata: "In corso la progettazione, lavori nei prossimi mesi"